Nintendo Monthly Rewind: Neues Format blickt auf die größten News zurück

Das Jahr 2020 verlief, sagen wir mal, etwas unplanmäßig für Nintendo. Die Coronakrise hatte natürlich auch Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb bei Nintendo, auch wenn man sich das so wenig wie möglich anmerken lassen wollte. Doch diverse sogenannte Shadowdrops und die unregelmäßigen Mini-Directs, dazu etliche Ankündigungen, die kurzerhand über Twitter gemacht wurden. Irgendwie hatte man das Gefühl, das lief alles nicht nach Plan und Nintendo versuchte das Beste daraus zu machen.

Für alle, die den Überblick verloren haben, hat sich Nintendo of America ein neues Format einfallen lassen. Bei Nintendo Monthly Rewind gibt es im Direct-Stil die News der letzten Wochen fein säuberlich und in aller Kürze. Es gibt eine Erinnerung an veröffentlichte Games und Demos, aber auch Neuankündigungen lässt man noch einmal Revue passieren. Bisher ist das Format nur bei Nintendo of America verfügbar, Nintendo of Europe bietet noch nichts Vergleichbares. Wie gefällt euch das neue Format?

Bildmaterial: Nintendo