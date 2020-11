Sssehr laut: Devil May Cry 5 Special Edition präsentiert neuen Song von HYDE

Capcom hat einen neuen Trailer zu Devil May Cry 5 Special Edition veröffentlicht. Ihr seht natürlich allerhand neue Spielszenen, hört aber vor allem auch den neuen Song „Defeat“. Er ist in Zusammenarbeit mit HYDE entstanden, Frontsänger der japanischen Rock-Band L’Arc-en-Ciel.

Die digitale Veröffentlichung von Devil May Cry 5 Special Edition erfolgt mit dem Launch der Next-Gen-Konsolen am 10. November bzw. am 12. November 2020. Am 1. Dezember liefert Capcom dann eine Handelsversion für PS5 und Xbox Series nach, die ihr euch ab sofort auch bei Amazon vorbestellen könnt*.

Darüber hinaus gab Capcom bekannt, dass der neue spielbare Charakter Vergil aus der Special Edition per kostenpflichtigem DLC am 15. Dezember auch SpielerInnen zur Verfügung stehen wird, die noch auf PS4, Xbox One und PCs spielen wollen. Der DLC wird 4,99 Euro kosten.

Erfahrt mehr über die Special Edition und deren Inhalte hier.

Bildmaterial: Devil May Cry 5 Special Edition, Capcom