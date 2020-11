Das erwartet euch im Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack

Am 3. Dezember steht auch hierzulande die Veröffentlichung von Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack für Nintendo Switch an. Das Paket beinhaltet Taiko no Tatsujin Rhythmic Adventure 1 & 2, die jeweils erstmals im Westen veröffentlicht werden. Beide Titel könnt ihr euch auch einzeln sichern, es bleibt aber bei digitalen Veröffentlichungen. Zwei neue Trailer stellen euch die beiden Spiele im Detail vor.

Bei Spielen zu Taiko no Tatsujin denkt man nicht unbedingt an RPG-Abenteuer – doch genau darum handelt es sich bei diesen Spin-offs. Normalerweise trommeln sich SpielerInnen in Taiko no Tatsujin rhythmisch die Seele aus dem Leib, um den Highscore zu knacken. Das ändert sich nun ein wenig.

In dem Spiele-Doppelpack erwarten euch gleich zwei RPG-Abenteuer. Ihr besucht verschiedene Epochen in der Geschichte, reist in die Zukunft und bekämpft dabei über 250 Monster, Bosse und feindliche – na klar – Trommeln. Musikalisch bleibt es natürlich auch mit über 130 Songs.

Während japanische SpielerInnen eine Handelsversion erhalten, erscheint das Doppel im Westen nur digital im Nintendo eShop. Auch für Asien veröffentlicht Bandai Namco eine physische Fassung*. Hier gibt es auch englische Texte. Importfans können also auch ohne Japanischkenntnisse zugreifen.

Rhythmic Adventure 1

Rhythmic Adventure 2

Bildmaterial: Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack, Bandai Namco / DokiDoki Groove Works