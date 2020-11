Senran Kagura hält in der Welt von Phantasy Star Online 2 Einzug

Crossover-Projekte sind immer beliebt und besonders aus Japan hört und liest man von den skurrilsten Kombinationen. Auch jene aus Phantasy Star Online 2 und Senran Kagura hat man vielleicht nicht kommen sehen. Die Inhalte aus dieser Kollaboration könnt ihr euch unten ansehen.

Mit der Veröffentlichung bei Steam und seit dem Start von Episode 4 ist das MMO nach all den Jahren tatsächlich ganz offiziell auch in vielen Ländern Europas, darunter Deutschland, erhältlich. Auch im Microsoft Store ist Phantasy Star Online 2 nun auch in unseren Gefilden erhältlich.

Kürzlich ging im Westen Episode 5 für das „alte“ PSO2 an den Start. In Japan ist man schon bei Episode 6 angelangt. Erst vor wenigen Wochen hatte Sega offiziell Phantasy Star Online 2: New Genesis angekündigt. Dabei handelt es sich um eine Komplettüberholung von PSO2. Das „alte“ PSO2 soll neben New Genesis weiter existieren – und tut es ja auch, wie ihr seht. Mehr zu Phantasy Star Online 2: New Genesis erfahrt ihr hier.

