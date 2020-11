PlayStation 5 wird es zum Verkaufsstart nicht im Handel geben

Habt ihr die bisher wenigen Chancen verpasst, euch eine PlayStation 5 online vorzubestellen? Hofft ihr, zum Launch am 19. November vielleicht ein Exemplar bei eurem lokalen Fachmarkt oder Elektromarkt ergattern zu können? Dann könnt ihr diese Hoffnung nun auch mit ganz offiziellem Segen begraben.

Wie Sony heute bekannt gab, wird PlayStation 5 am 19. November „ausschließlich in den Online-Shops der Handelspartner erhältlich sein“. Sony bittet Kunden davon abzusehen, in lokale Geschäfte zu pilgern und nach Konsolen zu suchen. Es wird keine geben. Andererseits klingt es danach, als hättet ihr am 19. November zumindest online noch einmal die Chance.

Laut Sony hat man diese Maßnahme ergriffen, um „Fans, Händler und Angestellte vor COVID-19 zu schützen. Vorbestellte Konsolen können natürlich lokal abgeholt werden.

PlayStation 5 erscheint hierzulande am 19. November 2020. Zuletzt berichteten wir über die „inneren Werte“ von Sonys Next-Gen-Konsole und über das überarbeitete Trophäen-System, das bereits jetzt Anwendung findet. Auf Fragen rund um die Abwärtskompatibilität findet ihr hier Antworten.

Bildmaterial: Sony