Das war… Kalenderwoche 25/2019

Nach der E3 2019 gab es nochmals einige spannende Informationen zum Final Fantasy VII Remake. Ansonsten geht es natürlich wieder ruhiger zu und her, einige Ankündigungen und Videos gab es in den letzten Tagen aber immerhin doch noch. Zum Schluss folgen dann noch unsere fünf neuen Reviews, ein Bericht von der DoKomi und die heutige Sonntagsfrage. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Der Auftritt von der E3 2019 von Final Fantasy VII Remake (PS4) ist Geschichte, die Hauptverantwortlichen des Projekts kamen aber inzwischen nochmals zu Wort. Producer Yoshinori Kitase hatte eine Nachricht für alle Fans, während Director Tetsuya Nomura ein Interview mit der japanischen Famitsu führte. Dabei ging es um den schwarzen Nebel, der im Trailer zu sehen war, das Honey Bee Inn, Tifas Oberweite und neue Elemente im Spiel.

Neu angekündigt wurde das VR-Projekt Little Witch Academia: VR Broom Racing, welches auf der bekannten Marke basiert und bei Univrs entsteht. Für eine Veröffentlichung im Westen enthüllt wurde Disaster Report 4 Plus: Summer Memories (PS4, Switch, PC) und auch das Rollenspiel Another Eden (Mobil) geht bald in Europa an den Start. Eine Premiere gibt es zusätzlich aus Japan mit dem ersten Trailer zu Blue-Winged Chevalier (Vita). Einige Spiele sind zudem in den letzten Tagen erschienen, weswegen es entsprechende Launchtrailer zu Bloodstained: Ritual of the Night (PS4, Switch, Xbox One, PC) (Link), Million Arthur: Arcana Blood (PC) (Link), Professor Layton und die Schatulle der Pandora HD (Mobil) (Link) und My Friend Pedro (Switch, PC) (Link) gibt.

Der japanische Übersichtstrailer wurde zu Astral Chain (Switch) veröffentlicht und die überarbeitete Grafik präsentiert wurde aus The Alliance Alive HD Remastered (PS4, Switch, PC). Zur aktuellen PS4-Beta von Monster Hunter World: Iceborne (PS4, Xbox One, PC) wurde uns das neue Gebiet ausführlich vorgestellt. Einen Story-Trailer anschauen könnt ihr euch zu Daemon X Machina (Switch), das bereits erhältliche Cadence of Hyrule: Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of Zelda (Switch) zeigte sich nochmals im Rahmen eines Übersichtstrailers und zur Veröffentlichung in Japan von Yokai Watch 4 (Switch) wurden zwei Stunden Gameplay-Material präsentiert. Zwei Charaktervorstellungen ansehen könnt ihr euch zu Kill la Kill: IF (PS4, Switch, PC) (Link), zu Samurai Shodown (PS4, Switch, Xbox One, PC) (Link 1, Link 2) sind es gar deren drei.

Auch zwei Anime-Filme standen im Zentrum. So gibt es den zweiten Trailer zu Dragon Quest: Your Story und aus Ni no Kuni wurden die drei Hauptcharaktere vorgestellt. Ab dem 10. Juli wird Dr. Mario World (Mobil) kostenlos erhältlich sein. Einen Eindruck vom Gameplay könnt ihr euch zu KonoSuba: God’s Blessing on this Wonderful World! The Labyrinth of Hope and Gathering of Adventurers! (PS4, Vita) verschaffen und ein weiteres Mal verschoben werden musste Last Labyrinth (PS VR, PC). Einen ersten Trailer zur Nintendo-Switch-Version gibt es außerdem zu Caladrius Blaze und zu Mortal Kombat 11 (PS4, Switch, Xbox One, PC) wurde ein Update veröffentlicht.

Damit kommen wir bereits zu den fünf neuen Reviews von JPGAMES! Mit Judgment (PS4) (zum Testbericht) haben wir uns das neuste Projekt der Yakuza-Macher angesehen und das merkt man auch. Die Protagonisten sind neu, aber die Erfahrung ist nicht ganz neu. Die Neuveröffentlichung von The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 2 (PS4) (zum Testbericht) bietet ein gutes Gesamtpaket, jedoch finden sich technische Makel. Im Stil von Etrian Odyssey kommt das Spin-off Persona Q2: New Cinema Labyrinth (3DS) (zum Testbericht) daher, wobei der Mix der beiden Franchises gelungen ist. Die Visual Novel Worldend Syndrome (PS4, Switch) (zum Testbericht) bietet hingegen eine Mischung aus Mystery und Romanze, dabei gibt es auch einige interessante Wendungen. Ins pestverseuchte Mittelalter geht es mit A Plague Tale: Innocence (PS4, Xbox One, PC) (zum Testbericht). Neben Grausamkeit gibt es hier jedoch auch viele schöne Momente zu entdecken. Spielenswert sind die interessante Story und die gut geschriebenen Charaktere mit glaubwürdiger Entwicklung.

Besucht haben wir die DoKomi 2019, welche ein sehr umfangreiches Programm geboten hat. Einen kleinen Überblick könnt ihr mit unserem Messebericht gewinnen. Langweilig dürfte es dort niemandem geworden sein!

Unsere heutige Sonntagsfrage ist erstmals ein kleines Duell. Es treten an: Cloud und Sephiroth aus Final Fantasy VII! Welcher Charakter kann euch mehr überzeugen?