Die Raureifweite ruft: Infos zur PS4-Beta von Monster Hunter World: Iceborne veröffentlicht

Bildmaterial: Monster Hunter World: Iceborne, Capcom

Capcom hat konkrete Details zur kommenden Beta von Monster Hunter World: Iceborne für PlayStation 4 bekanntgegeben. Die Jagdsaison wird am 21. Juni eröffnet, dann erhalten Fans einen ersten Blick auf die eisige Raureifweite, die riesige neue Gegend die Erweiterung. Aber natürlich dürfen auch zahlreiche neue Gameplay-Elemente ausprobiert werden.

Capcom informiert dazu:

Beta-Spieler dürfen drei Quests ausprobieren, das war bereits bekannt. Die anfängerfreundliche Jagd auf den Großjagras aus Monster Hunter: World dürfte Veteranen nur wenig herausfordern. Für sie gibt es den gehörnten Wyvern Banbaro sowie den Tigrex.

Im Rahmen der Beta können Spieler alle 14 Waffentypen in jeder der drei Quests sowie im Trainingsbereich ausprobieren. Neue Waffenfeatures sowie die neuen Mechaniken der Schleuder, wie etwa die Klammerklaue, lassen sich ebenfalls in der Beta erleben. Mit erstmaligem Abschluss einer jeden Quest können sich Hunter insgesamt drei hilfreiche Item-Pakete erspielen, die ihnen später in der Vollversion der Iceborne-Erweiterung zur Verfügung stehen, wenn diese verfügbar ist. Weitere Monster und Informationen zu Iceborne tauen wir demnächst auf.