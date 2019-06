Professor Layton und die Schatulle der Pandora HD erscheint heute im Westen für Mobilgeräte

Bildmaterial: Professor Layton und die Schatulle der Pandora HD, Level-5

Nachdem Professor Layton und die Schatulle der Pandora HD bereits im vergangenen Jahr in Japan für mobile Endgeräte erhältlich war, kommt nun auch der Westen in den Genuss des Titels. Denn ab heute ist das Spiel für iOS via App Store und für Android via Google Play zu einem Preis von 9,99 US-Dollar erhältlich. Unterstützt werden die deutsche, englische, französische, italienische und spanische Sprachfassung.

Der Titel ist der mittlerweile zweite HD-Ableger für mobile Endgeräte. Der weltbekannte Archäologe Professor Layton und sein Gehilfe Luke gelangen durch den Tod von Laytons Freund Dr. Andrew Schrader an eine mysteriöse Box und ein Ticket für den Molentary-Express. Insgesamt erwartet das Duo über 150 Rätsel, die durch Konversationen mit anderen Charakteren oder dem Beobachten der Umgebung freigeschaltet werden können.

via Gematsu