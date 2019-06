Neuer VR-Titel Little Witch Academia: VR Broom Racing für Frühling 2020 angekündigt

By

Bildmaterial: Little Witch Academia: VR Broom Racing, Univrs

Das Virtual-Reality-Unternehmen Univrs hat den VR-Titel Little Witch Academia: VR Broom Racing angekündigt. Das Spiel soll auf dem gleichnamigen Anime Little Witch Academia basieren, wird jedoch erst im Frühling nächsten Jahres erscheinen. Für welche VR-Plattformen der Titel erscheinen wird, ließen die Verantwortlichen offen.

In Little Witch Academia: VR Broom Racing können die Spieler frei durch die Lüfte auf einem Besen fliegen. Es wird viele Charaktere aus dem Anime geben, die mit Magie in einem Besen-Rennen gegeneinander antreten. Wem bei diesem Gedanken jetzt schon speiübel wird, der sei beruhigt, denn laut den Verantwortlichen von Univrs arbeitet man mit einer Technik, die Motion Sickness verhindern soll.

Geld-Spenden für Little Witch Academia: VR Broom Racing

Ab dem 3. Juli 2019 möchte das Unternehmen eine 45-tägige Kampagne starten, um die Entwicklung und Werbung des Titels zu finanzieren. Während die Campfire-Kampagne um 17:00 Uhr startet, startet die Kickstarter-Kampagne 12 Stunden später.

Wer das Spiel vorab testen will, der sollte die Anime Expo 2019 im Los Angeles Convention Center besuchen, die vom 4. bis zum 7. Juli stattfindet. Am 4. Juli wird Univrs ein „Little Witch Academia: VR Project Panel“ mit Director Junichi Yamamoto um 21:00 Uhr abhalten.

via Gematsu