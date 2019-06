Dr. Mario World erscheint am 10. Juli

Bildmaterial: Dr. Mario World, Nintendo

Anfang dieses Jahres kündigte Nintendo den neusten Smartphone-Ableger Dr. Mario World an. In 60 Ländern wird der Titel als kostenloser Download zur Verfügung stehen, nun wissen wir auch, wann genau.

Demnach erscheint Dr. Mario World am 10. Juli 2019 für iOS via App Store und Android via Google Play, also in weniger als einem Monat. Der kostenlose Titel wird dabei, typisch für Mobile-Games, durch In-App-Käufe unterstützt.

Benutzt eure Puzzle-Skills zum Eliminieren des Virus

In Dr. Mario World müssen Spieler Kapseln mit Virusarten kombinieren, um sie verschwinden zu lassen. Dabei müssen puzzletypisch drei Einheiten der gleichen Farbe horizontal oder vertikal angeordnet werden. Allerdings steht dabei nur eine begrenzte Anzahl an Kapseln zur Verfügung, weshalb jeder Zug wohl überlegt sein sollte.

Das Spiel bietet Hunderte Level, die thematisch an unterschiedliche Welten angelehnt sind, die vom Virus befreit werden müssen. Neue Welten werden mit der Zeit nachgereicht.

Durch Freunde könnt ihr Ausdauer verstärkende Herzen erhalten und diese selbst versenden. Im Versus-Modus können zudem andere in spannenden 1-vs-1-Kämpfen herausgefordert werden.

