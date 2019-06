Der Übersichtstrailer zu Cadence of Hyrule: Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of Zelda

Bildmaterial: Cadence of Hyrule: Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of Zelda, Nintendo, Spike Chunsoft / Brace Yourself Games

Nintendo hat heute noch einen Übersichtstrailer zu Cadence of Hyrule: Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of Zelda für Nintendo Switch veröffentlicht. Das Spiel ist bereits im Nintendo eShop erhältlich. Neben dem Spielprinzip wird euch unter anderem auch der fordernde Permadeath-Modus vorgestellt.

Dieses rhythmische Action-Abenteuer ist in der Welt von The Legend of Zelda angesiedelt. SpielerInnen können die nach dem Zufallsprinzip generierte Oberwelt und Dungeons erkunden, die sich unterscheiden, wenn man als Link oder als Prinzessin Zelda unterwegs ist. Im Abenteuer können ebenso Gegenstände aus The Legend of Zelda benutzt werden wie Zaubersprüche und Waffen aus Crypt of the NecroDancer. Wer Hyrule retten will, muss bei 25 neu abgemischten Klassikermelodien aus The Legend of Zelda den Takt halten. So lassen sich in rhythmischen Kämpfen legendäre Monster und Bosse an die Wand tanzen.

Der Übersichtstrailer zu Cadence of Hyrule