Astral Chain: Koop-Modus, Einflüsse aus Anime und Manga und ein Übersichtstrailer

Astral Chain erlaubt es euch als Spieler zwei Charaktere gleichzeitig zu steuern: zum einen den Protagonisten als Mitglied von Neuron und des Weiteren seinen Legion. Ihr könnt euch auch dafür entscheiden den Titel zu zweit im Koop-Modus zu spielen. Zumindest in der Theorie.

Bei diesem Koop-Modus nimmt sich jeder Spieler einen Joy-Con-Controller. Anschließend spielt einer den Protagonisten und der andere Spieler den Legion. Diese Art des Spielens sei wesentlich herausfordernder, biete aber dennoch viel Spaß, so Takahisa Taura, Director von Astral Chain. Die Absprachen zwischen den Spielern müssen jedoch sehr gut sein, da es verschiedene Synchronisationsangriffe gibt.

Einflüsse aus Anime und Manga

In einem Interview gegenüber Polygon verriet der Director von Astral Chain, dass der Titel erst als Fantasy-Spiel geplant war. In der Entwicklungsphase habe man viel mit Nintendo gesprochen. Es ging um die Vorstellung von Fantasy-Spielen und wie sie Astral Chain ein Alleinstellungsmerkmal verpassen könnten. Das Ergebnis sehe man nun.

Während der Entwicklungsphase wurde Taura von einigen Anime wie Ghost in the Shell und Appleseed beeinflusst. Entsprechende Designs und Konzepte übertrug er anschließend in das Setting. Auf die Frage, ob es weitere Einflüsse zur Gestaltung der futuristischen Stadt gab, antwortete er, dass die Designs von Masakazu Katsura stammen. Er zeichnet den Science-Fiction-Manga Zetman.

Astral Chain erscheint am 30. August 2019 exklusiv für Nintendo Switch*.

Japanischer Übersichtstrailer

Drei Dinge, die ihr nicht über Astral Chain wusstet

