Yokai Watch 4: Zwei Stunden Pre-Launch-Material

Bildmaterial: Yo-kai Watch 4, Level-5

In Japan erscheint heute der neuste Ableger der Yokai-Watch-Reihe für Nintendo Switch. Kurz zuvor veröffentlichte die offizielle virtuelle YouTuberin von Level-5, Dennouji Reto, zu Yokai Watch 4 satte zwei Stunden an Videomaterial.

Neben den altbewährten Gameplaymechaniken verspricht Level-5 auch neue Inhalte. In vier Welten, die unter anderem auch den Kinofilm Yo-kai Watch the Movie: Forever Friends mit einbinden, erlebt Keita ein magisches Abenteuer, in welchem er durch das neue Yoki-Kampfsystem nun auch selbst mitkämpfen kann. Begleitet Reto, während diese mit Keita ihre ersten Gehversuche in Yokai Watch 4 macht. Die beiden Videos zum neuesten Abenteuer mit jeweils einer Länge von etwa einer Stunde könnt ihr weiter unten betrachten.

Westliche Spieler müssen sich währenddessen immer noch gedulden, da Level-5 bisher weder für den amerikanischen noch für den europäischen Markt eine Ankündigung getätigt hat.

via Gematsu