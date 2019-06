Caladrius Blaze: Erster Trailer der Switch-Version

Bildmaterial: Caladrius Blaze, H2 Interactive / Moss

Moss hat den ersten Trailer der Nintendo-Switch-Version von Caladrius Blaze veröffentlicht. Bereits am 18. Juli soll der Titel weltweit für die Plattform erscheinen. In Asien und Korea wird Caladrius Blaze in digitaler sowie in physischer Form veröffentlicht. Der Vertrieb in den anderen Regionen erfolgt rein digital.

Das Shoot ’em up besitzt ein Level-System und die Funktion „Element Shoot“ macht jeden Charakter einzigartig. Einige dieser Angriffe verursachen einen starken Schaden, andere beschützen eure Einheit. Eine Anzeige dient als Übersicht über die Verfügbarkeit dieser Attacken. Der Spieler kann die „Element Shoots“ an seine Wünsche anpassen und verschiedene Kombinationen probieren.

Eine weitere Besonderheit ist „Shame Break“. Stecken die Bossgegner oder die spielbaren Figuren einen hohen Schaden ein, verlieren sie Schichten ihrer Kleidung. Der Story-Modus ist komplett vertont. Insgesamt stehen euch acht verschiedene Figuren zur Auswahl, die mit individuellen Fähigkeiten ausgestattet sind. Möchtet ihr das Abenteuer nicht alleine erleben, steht euch ein Koop-Modus für zwei Spieler zur Verfügung. Für Neulinge bieten sich die Modi „Tutorial“ und „Synchro“ an.

Caladrius Blaze ist bereits für PlayStation 3, PlayStation 4 und für PCs erhältlich.

via Gematsu