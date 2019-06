Samurai Shodown: Neues Video zeigt Kämpfer Jubei

Bildmaterial: Samurai Shodown, SNK

Die E3 ist vorbei, aber SNK hat sein Feuer für Samurai Showdown noch nicht verschossen. Mit Yagyu Jubei wird nun der nächste Charakter für das Beat ’em up vorgestellt. Damit gesellt er sich zu einer ganzen Reihe bereits vorgestellter Charaktere.

Jubei ist ein abgehärteter und erfahrener Krieger, der treu zum Tokugawa-Shogunat steht. Selbst jetzt als abtrünniger Ronin steht er immer noch zu seinem Lehnsherren. Jüngere Krieger, in denen er Potenzial erkennt, ermutigt er stärker zu werden, um ihn eines Tages zu überflügeln. Anders als sein Waffenbruder Hanzo ist Jubei eher ein sorgloser Mensch. Abseits seiner Pflichten genießt er die friedvollen Tage mit einem beherzten Lachen auf den Lippen.

Wenn ihr die verschiedenen Trailer zu Galford, Tam Tam, Yoshitora, Yashamaru, Haohmaru und Genjuro, Charlotte, Shiki, Ukyo Tachibana, Darli Dagger und Nakoruru noch nicht gesehen habt, könnt ihr euch deren Trailer hier anschauen. Mit Rimururu kennen wir auch bereits einen DLC-Charakter.

Im Westen erscheint Samurai Showdown am 25. Juni für PlayStation 4 und Xbox One. Der Release in Japan erfolgt am 27. Juni. Versionen für Nintendo Switch und PCs sind hingegen erst für das vierte Quartal 2019 geplant.

Der Charakter-Trailer zu Yagyu Jubei:

via Gematsu