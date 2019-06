Last Labyrinth: Release verschiebt sich erneut

By

Bildmaterial: Last Labyrinth, Amata K.K.

Nachdem sich die Veröffentlichung des Escape-Room-Adventure-VR-Games Last Labyrinth vom japanischen Studio Amata K.K. erst kürzlich in den Sommer verschoben hatte, gibt es nun wieder ein Update zum Release: Der Titel braucht noch etwas Zeit und soll erst zum Herbst 2019 in Japan erscheinen.

Vorab gibt es aber bereits eine praktische Übersicht zu den unterschiedlichen Plattformen, Shops und der nötigen Hardware, mit denen der Ableger kompatibel ist. Gleichzeitig kann man sich mit dem ersten japanischen TV-Spot die Wartezeit etwas versüßen.

Platform Distributor VR Headset Controller PlayStation 4 PlayStation Store PlayStation VR DualShock 4 or PlayStation Move x2 VR-ready PC Oculus Oculus Rift

Oculus Rift S Oculus Touch controller Steam HTC VIVE

HTC VIVE Pro VIVE controller x2 Oculus Rift

Oculus Rift S Oculus Touch controller Windows Mixed

Reality Headset Motion controller Microsoft Store Windows Mixed

Reality Headset Motion controller

Der erste TV-Spot zu Last Labyrinth

