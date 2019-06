By

Bildmaterial: Dragon Quest: Your Story, Toei / Square Enix

Toei hat nun den zweiten Trailer zu Dragon Quest: Your Story veröffentlicht, der euch einige Eindrücke aus dem kommenden CG-Film vermittelt. Der Kinofilm basiert auf Dragon Quest V: Die Hand der Himmelsbraut und soll in Japan am 2. August starten. Auf diesen Umstand macht auch ein neues Film-Poster aufmerksam, welches ihr unten sehen könnt.

via Gematsu