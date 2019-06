By

Bildmaterial: Kill la Kill: IF, Arc System Works, PQube / APlus Games

Arc System Works hat zwei Charakter-Trailer zu Kill la Kill: IF veröffentlicht. Es handelt sich um die ersten beiden Videos einer Reihe, in der verschiedene Charaktere vorgestellt werden.

In diesen Videos werden Ryuko Matoi und Satsuki Kiryuin vorgestellt, die Protagonistinnen des Spiels. Während der Anime aus der Sicht von Ryuko erzählt wurde, spielt im Story-Modus von Kill la Kill: IF diesmal Satsuki die Hauptrolle. Für Ryuko soll es allerdings noch eine eigene Kampagne geben, die nach dem Durchspielen von Satsukis Geschichte freigeschaltet wird. In einem Video sind bereits erste Eindrücke aus dem Story-Modus zu sehen.

Kill la Kill: IF erscheint am 26. Juli 2019 für PlayStation 4, Nintendo Switch und PCs. Nachfolgend könnt ihr euch die beiden neuen Charakter-Trailer anschauen.

Ryuko Matoi

Satsuki Kiryuin

via Gematsu