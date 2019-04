Das war… Kalenderwoche 14/2019

Square Enix machte in den letzten Tagen mit mehreren Personalwechseln von sich reden, was auf einige Bewegung hinter den Kulissen deutet. Ansonsten haben wir eine eher ruhige Woche hinter uns, nach dem Block mit den Videos der Woche stellen wir euch noch die Neuankündigungen im April 2019 vor und zum Schluss gibt es wieder eine Sonntagsfrage. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Nach seiner beachteten Arbeit an der Tales-of-Serie wechselte Hideo Baba zu Square Enix und wurde zum Kopf des neu gegründeten Studio Istolia, welches an Project Prelude Rune (PS4) arbeitete. Bevor dieses nun wirklich konkret wird, hat Hideo Baba das Studio bereits wieder verlassen. Wie es nun mit Hideo Baba, Studio Istolia und Project Prelude Rune weitergeht, ist unklar. Auch Hiroaki Iwano hat inzwischen Square Enix verlassen, er war der Serienproduzent von Million Arthur.

Interne Umstrukturierungen gab es ebenfalls beim Final Fantasy VII Remake (PS4). Hier wurde Naoki Hamaguchi, bisher Project Lead, zum Co-Director des Projekts ernannt. Diese Rolle teilt es sich ab sofort mit Tetsuya Nomura. Weitere Informationen gibt es nicht, Nomura versprach aber einst, dass nach der Veröffentlichung von Kingdom Hearts III der Fokus auf dem Final Fantasy VII Remake liegen soll.

Pünktlich zum 1. April wurde R-Type Final 2 (PS4) angekündigt, der Side-Scroll-Shooter mit Tradition ist aber definitiv kein Scherz. Je einen Teaser-Trailer gibt es zum Einzelspieler-Action-RPG Project Eve (PS4, Xbox One, PC) und zu Alt-Frequencies (PC, Mobil) vom Studio Accidental Queens. Einen ersten Trailer ansehen könnt ihr euch auch zum Filmprojekt Dragon Quest: Your Story, welches auf Dragon Quest V: Die Hand der Himmelsbrau basiert. In dieser Woche erschienen ist außerdem Super Dragon Ball Heroes: World Mission (Switch, PC), dazu gibt es den Launchtrailer und einige Feature-Videos, welche uns das Spiel ausführlich vorstellen.

Nintendo überraschte mit der Ankündigung von VR-Updates zu Super Mario Odyssey (Switch) und The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Switch), welche passend zum Nintendo Labo: VR-Set veröffentlicht werden. Neue Details und Videos erreichten uns zu Sword Art Online: Alicization Lycoris (PS4, Xbox One, PC) und ein ausführliches Vorstellungsvideo zu Kill la Kill: IF (PS4, Switch, PC) ist nun auch noch auf Englisch verfügbar. Zum nächsten Yakuza-Projekt (PS4) gibt ein Aprilscherz-Video immerhin erste grafische Eindrücke, aber Fakt ist, dass man einige Änderungen für diesen Ableger plant. Aus Lapis x Labyrinth (PS4, Switch) gibt es Informationen für alle Abenteurer, im neuen Trailer zu Team Sonic Racing (PS4, Switch, Xbox One, PC) wird das Gaspedal durchgedrückt und alle 16 Charaktere wurden aus Samurai Shodown (PS4, Switch, Xbox One, PC) gezeigt.

Borderlands 3 (PS4, Xbox One, PC) hat mit dem 13. September bereits den konkreten Veröffentlichungstermin erhalten. Bei Umihara Kawase Fresh! (Switch) bekamen wir Eindrücke vom Kochen und der Schwingmechanik mit dem elastischen Seil. Drei Charaktervideos anschauen könnt ihr euch zu Murder Detective: Jack the Ripper (PS4, Switch) und Everybody’s Golf VR (PS4) zeigt uns die Golf-Immersion mit PlayStation-Move-Features und PlayStation-VR-Brille. Je den Japantermin nannte man zu Doraemon Story of Seasons (Switch) (Link) und Slime Tactics (Switch) (Link).

Den Debüt-Trailer der PlayStation-4-Version gibt es zum Sidescroller-free-to-play-MMORPG im Anime-Stil Closers und das Fantasy-Rollenspiel Caravan Stories soll noch in diesem Frühjahr für PlayStation 4 in Japan erscheinen. Zum Abschluss des ersten Season-Pass zu Naruto to Boruto: Shinobi Striker (PS4, Xbox One, PC) wurde sogleich ein zweiter Season-Pass angekündigt, zu Life is Strange 2 (PS4, Xbox One, PC) gibt es einen Teaser-Trailer zur dritten Episode. Das aktuelle Update von Devil May Cry 5 (PS4, Xbox One, PC) lieferte den Bloody Palace, welcher die Spieler ab sofort fordert. Abonnenten von Nintendo Switch Online dürfen sich in wenigen Tagen auf drei weitere NES-Titel freuen, welche ins Programm aufgenommen werden. Square Enix gewährt zudem einen Blick hinter die Kulissen von Chocobo’s Mystery Dungeon EVERY BUDDY! (PS4, Switch), wobei die Entwickler ausführlich zu Wort kommen.

Die erste Aprilwoche ist bereits um, die Neuerscheinungen im April 2019 wollen wir dennoch kurz nachliefern! Gefühlt etwas ruhiger zwar, aber einige Highlights und Nintendo-Switch-Portierungen warten dennoch auf möglichst viele Käufer.

Apropos Neuerscheinung, in der nächsten Woche erscheint das Nintendo Labo: VR-Set. Zusammen mit den VR-Updates von Super Mario Odyssey und The Legend of Zelda: Breath of the Wild wollen wir in der heutigen Sonntagsfrage deshalb von euch wissen: Welche Switch-Spiele bräuchten auch noch ein VR-Update? Oder braucht ihr das gar nicht? Macht mit bei der Umfrage und schreibt in die Kommentare eure Meinung!