Die Neuerscheinungen im April 2019

Das bisherige Jahr 2019 war eines, das bereits von vielen Highlights geprägt war. Kingdom Hearts III, Tales of Vesperia: Definitive Edition, Resident Evil 2, Devil May Cry 5 oder Sekiro: Shadows Die Twice waren einige der am sehnlichsten erwarteten Spiele japanophiler (und anderer) Gaming-Fans.

Der April lässt es nun gefühlt ein wenig ruhiger angehen. Neben den üblichen Portierungen für Nintendo Switch, darunter Final Fantasy X / X-2 HD Remaster sowie Final Fantasy XII HD, erwarten euch unter anderem Zanki Zero: Last Beginning, Mortal Kombat 11 und Super Dragon Ball Heroes: World Mission.

Was sind eure Must-Haves in diesem Monat?

Unsere Neuerscheinungen im April 2019