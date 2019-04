Everybody’s Golf VR: VR-Brille und Move-Controller sorgen für ganz neue Golf-Immersion

Bildmaterial: Everybody’s Golf VR, Clap Hanz / Sony Interactive Entertainment

Sony Interactive Entertainment Japan hat einen neuen Trailer zu Everybody’s Golf VR veröffentlicht. Der Trailer, welcher den Titel „Everybody’s Swing“ trägt, soll uns noch mal die PlayStation-Move-Features des VR-Ablegers der Everybody’s-Golf-Reihe veranschaulichen.

Virtuelles Golf-Feeling dank Move-Controller-Unterstützung

Die Kombination aus PlayStation-VR-Brille und PlayStation-Move-Controllern soll ein ganz neues und immersives Golf-Spielgefühl in die heimischen vier Wände bringen. Everybody’s Golf VR soll allerdings nicht nur mit den Move-Controllern spielbar sein, auch der gewöhnliche DualShock-4-Controller wird unterstützt, bietet dann allerdings nicht die gleiche Spielerfahrung wie die bewegungsgesteuerten Move-Controller. Everybody’s Golf VR soll drei spielbare Golfplätze, sowie einen Abschlags-Übungsplatz beinhalten.

Everybody’s Golf VR wird am 21. Mai 2019 in Nordamerika und am 7. Juni 2019 in Japan für die PlayStation VR erscheinen. Ein möglicher Termin für einen Europa-Release wurde noch nicht genannt.

via Gematsu