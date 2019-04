Super Mario Odyssey und The Legend of Zelda: Breath of the Wild erhalten VR-Update für Labo

Bildmaterial: Nintendo Labo, Nintendo

Nintendo hat angekündigt, dass Super Mario Odyssey und The Legend of Zelda: Breath of the Wild ein Update erhalten, durch das sie mit dem Nintendo Labo: VR-Set kompatibel sein werden.

Beide Updates sind ab dem 26. April verfügbar und ermöglichen die Verwendung der Nintendo-Labo-VR-Brille. Für Super Mario Odyssey wurden zudem drei neue Mini-Missionen angekündigt, die in VR gespielt werden können. In diesen Missionen sammelt ihr Musiknoten und Münzen in Hutland, Küstenland und Schlemmerland.

In The Legend of Zelda: Breath of the Wild könnt ihr nach dem Update über das Optionsmenü die VR-Brille aktivieren und das komplette Abenteuer in VR spielen. Welche Arten der Steuerung dabei zur Verfügung stehen werden, ist noch nicht ganz klar. In bisherigen Videos zum Nintendo Labo: VR-Set wird die VR-Brille mit den Händen festgehalten, während die Joy-Con zur Bedienung an den Seiten der Brille befestigt sind.

Das Nintendo Labo: VR-Set erscheint am 12. April für Nintendo Switch. In einem siebenminütigen Video wird das Set bereits ausführlich vorgestellt.