Borderlands 3 erscheint am 13. September und für PCs zunächst exklusiv im Epic Games Store

Der Epic Games Store angelt sich den nächsten Exklusivtitel, zumindest für sechs Monate lang. Am 13. September erscheint Borderlands 3 zunächst exklusiv im Epic Games Store für PCs sowie für PlayStation 4 und Xbox One. Neben dem Veröffentlichungstermin gibt es heute auch einen neuen Trailer und einige neue Details. Am 1. Mai wird es zudem ein „Gameplay-Enthüllungs-Event“ geben, das auch live gestreamt wird.

Randy Pitchford von Gearbox Software freut sich schon:

„In den vergangenen Jahren hat das Team von Gearbox Software seine ganze Leidenschaft, Kreativität und Liebe dem Ziel gewidmet, Borderlands 3 zum größten, badassigsten und ambitioniertesten Borderlands-Abenteuer zu machen, das wir je geschaffen haben. Borderlands 3 wird nicht nur als Hommage an die Fans der Serie gestaltet, sondern auch als idealer Einstiegspunkt für neue Spieler, um on- oder offline, als Team oder solo in die neueste und größte Ausgabe des definitiv Maßstäbe setzenden Klassenprimus unter den Shooter-Lootern zu starten.“

Borderlands 3 verspricht eine von der Handlung getriebene „galaktische Nonstop-Achterbahnfahrt volller bunter Charaktere, epischer Gegner und Bosskämpfe und buchstäblich Milliarden von Waffen“ zu werden. Als einer von vier neuen Kammer-Jägern ballert ihr euch durch den Shooter-Looter, jeweils mit eigenen Skills, Fähigkeiten und Anpassungen. Solo oder mit Freunden.

Der neue Trailer zu Borderlands 3: