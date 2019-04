Samurai Shodown: Neuer Trailer stellt euch die 16 zur Veröffentlichung spielbaren Kämpfer vor

Bildmaterial: Samurai Shodown, SNK

SNK hat einen neuen Trailer zu Samurai Shodown veröffentlicht, der alle 16 zur Veröffentlichung spielbaren Kämpfer zeigt. Im Zuge dessen stellte man Yashamaru, Darli Dagger und Wu-Ruixiang als solche vor. Diese drei Charaktere komplettieren die Startaufstellung.

Yashamaru, Darli Dagger und Wu-Ruixiang gesellen sich zu Charlotte, Earthquake, Galford, Genjuro, Hanzo, Haohmaru, Jubei, Kyoshiro, Nakoruru, Shiki, Tam Tam, Ukyo, and Yoshitora.

Samurai Shodown wird in-house bei SNK vom gleichen Team entwickelt, das sich auch für King of Fighters XIV verantwortlich zeigte und verfügt über eine große Auswahl an Spielmodi. Story-, Training-, Online-Battle und eine ganze Reihe an Offline-Kampfmodi stehen zu Verfügung, ebenso wie der innovative asynchrone Online-Modus “Dojo”.

Für diesen Modus erlernt die KI das Offline-Kampfverhalten des Spielers und erschafft einen CPU Avatar daraus, der als Ghost in die Online-Leaderboards hochgeladen werden kann. Es ist möglich, Ghosts anderer Spieler für 1 vs 1 Kämpfe herunterzuladen, oder sich im Ironman Modus 100 Ghosts nacheinander zu stellen.