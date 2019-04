Caravan Stories erscheint im Frühling in Japan für PS4

By

Bildmaterial: Caravan Stories, Aiming

Die PlayStation-4-Version des Fantasy-Rollenspiels Caravan Stories wird in Japan im Frühling erscheinen, wie es der Entwickler Aiming verkündete. Dazu wurden die ersten Bilder enthüllt, die euch Eindrücke der Konsolenversion zeigen.

Am Free-to-play-Konzept hält der Titel dabei offenbar fest. Caravan Stories bietet eine frei erkundbare Welt, in der Spieler mit ihren Freunden und ihren „Caravan“-Kompagnons verschiedene Abenteuer erleben. Es gibt sechs Rassen: Menschen, Elfen, Zwerge, die Gessy, Orks und Echsenmenschen. Auf mehr als 100 Tiere und Wesen trefft ihr auf euren Abenteuern, die euch auf über 80 Karten führen. Story-Sequenzen werden in 3D erzählt.

via Gematsu