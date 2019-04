Teaser-Trailer zu Project Eve: Ein Einzelspieler-Action-RPG, inspiriert von NieR Automata und God of War

Bildmaterial: Project Eve, Hyung Tae Kim / Shift Up

„Project Eve“ ist ein von NieR Automata und God of War inspiriertes neues Einzelspieler-Action-RPG. An dem Projekt beteiligt ist Hyung Tae Kim, der für seine Illustrationen in Magna Carta, Blade & Soul und Destiny Child bekannt ist.

Das Spiel wird als Titel der „nächsten Generation“ vom neu gegründeten, südkoreanischen Studio Shift Up entwickelt. Dieses besteht unter anderem aus Mitarbeitern der Blade-&-Soul-Reihe, sowie dem Komponisten ESTi, der zuvor für Ragnarok Online, TalesWeaver und The Idolmaster Cinderella Girls gearbeitet hat. Bisher arbeiten etwa 10 Leute an dem Projekt, später sollen es um die 100 Entwickler werden.

Das als „Semi-Open-World“ beschriebene AAA-Action-RPG wird mit der Unreal Engine 4 entwickelt. Das Team von Shift Up nutzt dabei die neueste Technologie in der 3D-Scan- und Gesichtserfassung. Project Eve befindet sich für PS4, Xbox One und PCs in der Entwicklung.

via Siliconera