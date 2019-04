Umihara Kawase Fresh!: Die Grundlagen des Kochens

Bildmaterial: Umihara Kawase Fresh!, Success Corporation, Nicalis / Studio Saizensen

Ihr steht nicht gerne am Herd, sondern ihr lasst euch lieber bekochen? In Umihara Kawase Fresh! läuft diese Sache anders, denn in diesem Videospiel müsst ihr euch selbst verpflegen. Ein neues Video zeigt euch die Grundlagen, wie ihr ein schmackhaftes Essen zubereitet. Zuerst müsst ihr Zutaten sammeln, damit ihr ein Gericht erstellen könnt. Kawase regeneriert durch die Aufnahme von Essen ihre Gesundheit und stillt den Hunger.

Jedes Gericht verursacht dazu eine Stärkung. Eine Hühnersuppe verbessert Kawases Sprungkraft. Umihara Kawase Fresh! erscheint am 25. April in Japan für Nintendo Switch. In Europa und Nordamerika erscheint der Titel am 9. Juli.

via Siliconera