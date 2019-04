R-Type Final 2 für PlayStation 4 angekündigt

By

Bildmaterial: R-Type Final 2, Granzella



Spielankündigungen am 1. April sind eine sehr gewagte Sache, Granzella hat sich bei R-Type Final 2 für PlayStation 4 aber genau dazu entschieden. Im Mai soll die Entwicklung durch eine Crowdfunding-Kampagne finanziert werden. Eine offizielle Webseite (ebenfalls auf Englisch) gibt es bereits, Bilder und natürlich einen Teaser-Trailer ebenso. Dieser gibt bereits einen ersten Eindruck vom Shoot ’em up.

Side-Scroll-Shooter mit Tradition

R-Type erschien einst 1987, nun will man an R-Type Final anknüpfen und ein noch intensiveres Erlebnis bieten, inklusive Anpassungsmöglichkeiten. Die Stages will man von Grund auf neu bauen und auch neu interpretieren. Auch den Schwierigkeitsgrad soll man seinen Bedürfnissen anpassen können. Modi wie Score Attack sollen zum wiederholten Spielen anregen.

Teaser-Trailer

via Gematsu