Umihara Kawase Fresh! Schwingt euch durch die Lüfte

Bildmaterial: Umihara Kawase Fresh!, Success Corporation, Nicalis / Studio Saizensen

Das heutige Video zu Umihara Kawase Fresh! demonstriert euch, wie Kawase ihr elastisches Seil dazu verwendet, sich wie ein Pendel durch die Lüfte zu schwingen, um neue Plätze in einem Level zu erreichen.

Der dritte und letzte Teil der Reihe namens Sayonara Umihara Kawase erschien für mehrere Plattformen 2014 auch im Westen. Umihara Kawase ist ein Action-Sidescroller, in dem ihr die namensgebende Protagonistin steuert. Sie ist in einer Welt voller Fische und Vögel gelandet und der Spieler nutzt ein elastisches Seil, um die Level zu absolvieren. Ein wesentliches Gameplay-Element der Serie.

Umihara Kawase Fresh! erscheint am 25. April in Japan für Nintendo Switch. In Europa und Nordamerika erscheint der Titel am 9. Juli.

via Gematsu