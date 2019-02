Das war… Kalenderwoche 8/2019

Ein Rücktritt, der Abschied von einem Handheld, eine Umfrage, Wein und eine Verschiebung: An Abwechslung mangelte es in dieser Woche wirklich nicht! Neben einigen interessanten Neuankündigungen und weiteren Videos der Woche findet ihr am Ende dieses Artikels auch noch unsere beiden neuen Reviews und die heutige Sonntagsfrage. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Das kam für alle überraschend und schlug ziemlich hohe Wellen: Reggie Fils-Aimé tritt auf den 15. April als Präsident von Nintendo of America zurück. Damit verliert Nintendo eines der bekanntesten und populärsten Gesichter. Seine Nachfolge tritt Doug Bowser an. Ebenfalls zu Ende geht schon bald die Ära von PlayStation Vita, denn in Japan wird die Produktion des Handhelds schon bald eingestellt. Eine Nachfolgekonsole ist nach wie vor nicht in Sicht.

Dank Atlus USA seid aber auch ihr gefragt, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn eine aktuelle Umfrage will eure Meinung zur Zukunft diverser Spielereihen wissen. Dabei erstrecken sich die Fragen über Themen wie Switch-Portierungen bis hin zu Collector’s Editions. Wer gerne Wein trinkt und Fan von Final Fantasy ist, kann sich derzeit einen Jubiläumswein zum 30. Geburtstag der Reihe kaufen. Um etwa drei Monate verschoben wurde in Japan zudem das Dungeon-RPG KonoSuba: God’s Blessing on this Wonderful World! The Labyrinth of Hope and Gathering of Adventurers! (PS4, Vita), zu den Gründen für diesen Schritt äußerte man sich nur wenig konkret.

Mit dem Titel Last Idea (Mobil) hat Square Enix ein neues Treasure-Hunter-RPG enthüllt, welches noch im Frühjahr in Japan erscheinen soll. Eine weitere Neuankündigung für Japan gibt es mit dem Crossover Doraemon: Nobita no Bokujou Monogatari (Switch). Durch westliche Entwickler gab es aber auch einige neue Ankündigung, so arbeiten The Game Bakers an Haven (PC), Daedalic Entertainment kündigte Iratus: Lord of the Dead (PC) an und auf Darkest Dungeon II (PC) von Red Hook Studios darf man sich ebenfalls freuen. Mittlerweile bei uns erhältlich und mit je einem Launchtrailer bedacht wurden Death end re;Quest (PS4) (Link) und Steins;Gate Elite (PS4, Switch, PC) (Link).

Viele konkrete Informationen und einen ersten Teaser-Trailer veröffentlichte Nippon Ichi Software zu Jinrui no Minasama he (PS4, Switch). Ein längeres Gameplay-Video könnt ihr euch zu Left Alive (PS4, PC) ansehen, eine musikalische Kollaboration stand bei Devil May Cry 5 (PS4, Xbox One, PC) im Zentrum und zum kommenden Sekiro: Shadows Die Twice (PS4, Xbox One, PC) wurden wir neugierig auf einen Bosskampf gemacht. Viele Vorschau-Videos gibt es zu Yoshi’s Crafted World (Switch) und das Karma-System wurde aus One Piece World Seeker (PS4, Xbox One, PC) genauer präsentiert. Neue Eindrücke sammeln könnt ihr auch zu den Alchemie-Abenteuern Nelke & The Legendary Alchemists: Ateliers of the New World (PS4, Switch, PC) (Link) und Atelier Lulua: The Scion of Arland (PS4, Switch, PC) (Link).

Im März in Europa erscheinen wird Fate/Extella Link (PS4, Switch, PC, Vita) und aus Super Dragon Ball Heroes: World Mission (Switch, PC) wurde der „Card Edit“-Modus vorgestellt. Einen Übersichts-Trailer gibt es zum in der nächsten Woche in Japan erscheinenden Zoids Wild: King of Blast (Switch) und Dreams (PS4) wird schon bald in die Early-Access-Phase gehen. Neue DLC-Kämpfer im Mittelpunkt standen außerdem zu Tekken 7 (PS4, Xbox One, PC) (Link), Soulcalibur VI (PS4, Xbox One, PC) (Link) und Naruto to Boruto: Shinobi Striker (PS4, Xbox One, PC) (Link).

Einige neue Portierungen für Nintendo Switch wurden mit Daihanjou! Manpuku Marche: Gourmet Story (Link), Black Future 1988 (Link) und der Braveland-Trilogie (Link) angekündigt. Physische Veröffentlichungen erleben unterdessen Neo Atlas 1469 (Switch) (Link), Skullgirls 2nd Encore (Switch) (Link) und die Aragami: Shadow Edition (Switch) (Link). Einen weiteren kurzen Trailer gibt es auch zu Detective Pikachu, wobei ein neues Pokémon im realistischen Design gesichtet werden konnte.

Damit kommen wir bereits zu den beiden aktuellen Reviews von JPGAMES! Mit den Naschkatzen haben wir uns aus Nekopara Vol. 2 (PS4, Switch) (zum Testbericht) beschäftigt, die Visual Novel führt dabei den Vorgänger auf erheiternde Art weiter. Die Portierung auf Nintendo Switch von Fairy Fencer F: Advent Dark Force (zum Testbericht) war uns ebenfalls einen Blick wert. Dem spaßigen Kampfsystem stehen dabei eine schlechte technische Umsetzung und die langweiligen, grindlastigen Dungeons gegenüber.

Unsere heutige Sonntagsfrage befasst sich mit einer der größten Überraschungen aus der letzten Ausgabe von Nintendo Direct, nämlich dem Remake zu The Legend of Zelda: Link’s Awakening (Switch). Wie es bei solchen Projekten fast immer der Fall ist, gibt die grafische Umsetzung zu reden. Also dann, wie gefällt euch die grafische Neugestaltung? Wir freuen uns auf eure Meinungen!