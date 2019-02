Doraemon trifft Story of Seasons: Nobita no Bokujou Monogatari für Nintendo Switch angekündigt

Bildmaterial: Doraemon: Nobita no Bokujou Monogatari, Bandai Namco / Marvelous, Brownies



Bandai Namco, Marvelous und Brownies haben gemeinsam Doraemon: Nobita no Bokujou Monogatari angekündigt. Aufmerksame Leser erkennen: Da steckt der japanische Originaltitel von Story of Seasons drin, ehemals im Westen bekannt als Harvest Moon. Es handelt sich um ein Crossover der beiden Reihen! 2019 soll die Mischung aus Doraemon und Story of Seasons in Japan für Nintendo Switch erscheinen.

Das Spiel soll die bekannten Charaktere der Doraemon-Reihe bieten, darunter Nobita. Der Spieler arbeitet mit den Charakteren zusammen, um die eigene Farm aufzubauen und dem Örtchen zu alter Größe zu verhelfen, ganz so, wie es in Bokujou Monogatari immer der Fall ist. Ihr pflügt die Felder, werft die Saat aus, erntet, pflegt Rinder und Schafe und pilgert für Gespräche durch die Gemeinde. Doraemons Gadgets sollen dabei auch zum Einsatz kommen!

Einen ersten Trailer, der ursprünglich beim japanischen Nintendo Direct gezeigt wurde, seht ihr unten.

via Gematsu