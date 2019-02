Nelke & The Legendary Alchemists: Ateliers of the New World schickt euch auf Erkundungstour

Bildmaterial: Nelke & the Legendary Alchemists, Koei Tecmo / Gust

Koei Tecmo und Gust haben heute einen neuen Gameplay-Trailer zu Nelke & The Legendary Alchemists: Ateliers of the New World veröffentlicht, der die Erkundungen und Kämpfe des Spiels in den Vordergrund stellt. Der offizielle Begleittext zum neuen Trailer lautet wie folgt:

Eine blühende Stadt entsteht

Damit aus dem beschaulichen Dorf Westwald eine blühende Stadt werden kann, müssen die Spieler in Nelke & the Legendary Alchemists: Ateliers of the New World das gefährliche Umland betreten und wichtige Rohstoffe sammeln. Mit einer Gruppe von bis zu fünf Charakteren – aus der gesamten Atelier-Serie – begeben sich die Spieler auf eine Erkundungsreise, in der jedes Partymitglied eine wichtige Rolle übernimmt. Während der Reise müssen die Spieler immer auf die Action Gauge achten, die die verfügbaren Aktionspunkte darstellt. Wer zu hastig durch das Gebiet stürmt und die Action Gauge zu schnell leert, kann nicht nur wichtige Gegenstände verlieren, sondern die Belohnungen der Erkundung riskieren. Die Aktionspunkte werden auch für spezielle Field Events benötigt, bei denen die Gruppe einzigartige Gegenstände entdecken kann.

Erkundung mit Gefahren

Die Erkundung des Gebietes um Westwald ist mit Gefahren verbunden. Während der Reise auf unterschiedlichen Erkundungsrouten treffen die Spieler auf gefährliche Gegner, die sich ihnen in den Weg stellen. Nur mit dem richtigen Einsatz der verschiedenen Fähigkeiten aller Gruppenmitglieder kann die Energie der Gegner reduziert werden, während die Zeit in der Time Gauge gnadenlos herunterläuft. Angriffe und Unterstützungsfähigkeiten füllen die Punkte der gemeinsamen Burst Gauge und ermöglichen den Einsatz von besonders mächtigen Fähigkeiten. Zusätzlich verfügt jeder Charakter über eine eigene Drive Gauge, die sich durch Angriffe und Burst-Gauge-Fähigkeiten füllt und die jeweiligen Angriffe beschleunigt.

Nelke & the Legendary Alchemists: Ateliers of the New World erscheint anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der Atelier-Serie am 29. März 2019 für PlayStation 4 und Nintendo Switch in Europa. Bereits am 26. März landet der Titel bei Steam. Auf euren Abenteuern trefft ihr auf viele bekannte Gesichter der Atelier-Reihe.