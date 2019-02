Kollaboration zwischen Devil May Cry 5 und HYDE von L’Arc-en-Ciel im Extended Trailer vorgestellt

Bildmaterial: Devil May Cry 5, Capcom

Der Countdown für die Veröffentlichung von Devil May Cry 5 neigt sich so langsam dem Ende, denn bereits am 8. März 2019 erscheint der Titel für PlayStation 4, Xbox One und PCs. In diesem Titel sticht besonders der rockige Sound hervor, für den unter anderem der japanische Sänger HYDE verantwortlich ist. Der Sänger ist unter anderem durch seine Band L’Arc-en-Ciel bekannt.

Die Verantwortlichen von Capcom haben nun einen Trailer veröffentlicht, der die Zusammenarbeit mit dem Sänger näher in den Fokus rückt. Bei diesem handelt es sich nämlich um eine verlängerte Version des Kollaborationstrailers zwischen Devil May Cry 5 und HYDE, welcher schon im Dezember vergangenen Jahres veröffentlicht wurde. In dem Trailer ist der Song „Mad Qualia“ zu hören.

via Gematsu