Darkest Dungeon II mit erstem Teaser-Trailer vorgestellt

Mit einem kleinen, aber feinen ersten Teaser-Trailer haben die Red Hook Studios heute Darkest Dungeon II angekündigt. Leider gibt der Trailer nicht viele Informationen preis, allerdings verrieten die Entwickler selbst einige erste Details zum Spiel.

Demnach soll das Kampfsystem aus dem Vorgänger zurückkehren, allerdings soll es in Sachen Mechanik und Präsentation einige Verbesserungen geben. Zudem soll die Metagame-Struktur eine völlig andere werden, denn dieser hat es vor allem an Härte gefehlt. So soll Spielern die übernatürliche Apokalypse geboten werden.

Das Entwicklerstudio misst momentan 14 Mitarbeiter, in den kommenden 18 Monaten sollen noch sechs weitere Folgen. Der Vorgänger Darkest Dungeon* wurde noch von ganzen fünf Mitarbeitern entwickelt. Zwischen dem Vorgänger und Darkest Dungeon II wird es somit massive Unterschiede in der Struktur geben. Eventuell erwartet uns mit dem Sequel auch zunächst eine Early-Access-Phase, die sich laut Entwicklern gut anbieten würde.

