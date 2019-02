Braveland-Trilogie erscheint für Nintendo Switch

Bildmaterial: Braveland, Tortuga Team

Entwickler Tortuga Team hat die Braveland-Trilogie für Nintendo Switch angekündigt. Das taktische Strategie-Rollenspiel soll am 7. März im eShop erscheinen. Die Trilogie wird Braveland, Braveland Wizard und Braveland Pirate enthalten.

Im Erstlingswerk Braveland ist man noch der Sohn eines Kriegers, dessen Dorf geplündert wurde. In Braveland Wizard ist man, passend zum Namen, Absolvent einer Magierschule. Das Spiel bietet einen Talentbaum, mehr Gefährten und zufallsgenerierte Dungeons, die seltene Belohnungen enthalten. Braveland Pirate lässt das ganze Spiel im Piraten-Look erstrahlen. Dort schlüpft man in die Rolle eines Piratenkapitäns und segelt von Schatz zu Schatz. Inspiriert wurden die Spiele von King’s Bounty und Heroes of Might & Magic.

Wer gegen einen Freund antreten möchte, darf sich auf einen lokalen Player-vs-Player-Modus freuen, bei dem sich zwei Spieler auf dem selben Bildschirm bekämpfen können.

via Gematsu