Square Enix registriert „Collection of Mana“ in Japan

Bildmaterial: Seiken Densetsu 2, Square Enix

Square Enix hat sich ein Trademark zu „Collection of Mana“ in Japan gesichert. Es ist eines von vielen Trademarks rund um die Serie in letzter Zeit, so dass inzwischen kräftig spekuliert wird. Neben dem Trademark zu „Collection of Mana“ sicherte sich Square Enix kürzlich nämlich auch „Final Fantasy Adventure“ in den USA, Kanada und Europa sowie „Mystic Quest“ in den gleichen Ländern und schließlich „Secret of Mana“ in den USA und Kanada.

Final Fantasy Adventure und Mystic Quest sind die nordamerikanischen respektive europäischen Titel des ersten Teils der „Mana“-Serie, also Seiken Densetsu. Wir bekamen hierzulande Seiken Densetsu 2 dann als Final Fantasy Adventures bzw. Mystic Quest spendiert. Seiken Densetsu 3 erschien hingegen nie im Westen.

Fans hofften deshalb auf eine Lokalisierung der Seiken Densetsu Collection für Nintendo Switch, die mit den ersten drei Spielen der Serie im Juni 2017 in Japan erschien. Das ist fast schon wieder in Vergessenheit geraten, doch die neuen Trademarks lassen die Erinnerungen an diese Collection wieder aufleben. Allerdings: Bisher ist „Collection of Mana“ nur in Japan registriert…

Das bietet die Seiken Densetsu Collection für Switch