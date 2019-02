Dreams geht im Frühling in die Early-Access-Phase

By

Nach erfolgreicher Beta-Phase wird Dreams im Frühling dieses Jahres in eine Early-Access-Phase gehen. Das gab Media Molecule heute bekannt. Schon die Beta-Version hat viele Fans gefunden, darunter auch uns. Mit Dreams könnt ihr selbst Puzzle-Plattformer, First-Person-Adventures, Gemälde oder Kurzfilme gestalten.

Der streng limitierte Early Access von Dreams richtet sich sowohl an solche Kreative, die sich im Dreamiverse als Künstler, Kuratoren und Trendsetter austoben, als auch an Spieler, welche die Werke der Kreativen ausgiebig testen. Die Early-Access-Version wird alle Tools beinhalten, die auch Media Molecule bei der Entwicklung aller Inhalte zur Verfügung standen.

Es gibt interaktive Tutorials, Arcade-Level und Minispiele von Media Molecule, nach und nach soll Dreams dann erweitert werden. Alle Projekte aus der Beta-Phase können Spieler im Early Access weiter bearbeiten. Zugang zum Early Access erhalten Spieler über den PlayStation Store für 29,99 Euro. Die Plätze sind allerdings beschränkt – first come, first serve.