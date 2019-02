Square Enix‘ Last Idea ist ein Treasure-Hunter-RPG für Smartphones und erscheint im Frühjahr

Bildmaterial: Last Idea, Square Enix

Im vergangenen November ließ Square Enix mit einem Trademark zu „Last Idea“ aufhorchen. Aufhorchen deshalb, weil es in feiner Namenstradition zu Final Fantasy und The Last Story steht. Heute enthüllte Square Enix den Titel. Es handelt sich um ein Treasure-Hunter-RPG, das im Frühjahr in Japan für Smartphones erscheinen wird.

Das Charakter-Design für Last Idea stammt von Gaou, die Musik steuert Shota Kageyama bei. Der erste Teaser-Trailer gibt leider keine Einblicke.