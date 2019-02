Final Fantasy: Jubiläumswein findet zurück in den Handel – 49,95 Euro für Ifrit Rouge oder Shiva Blanc

Bildmaterial: Square Enix

Das war schon eine einigermaßen kuriose Jubiläumsfeier, die da am 31. Januar 2017 in Japan stattfand. 30 Jahre Final Fantasy feierte Square Enix damals. Unter anderem mit Kleidern, Nudeln und einem Wein. Ein ganz besonderer „Ultimate Wine“, der damals zusammen mit zwei Gläsern von Swarovski verkauft wurde, kostete umgerechnet etwa 880 Euro. Das lag tatsächlich nicht nur an den Gläsern, sondern auch am Wein: stilechter Jahrgang 1987.

Für diejenigen unter uns, die den Unterschied zwischen einem Château Bordeaux von 1987 und einem Discounter-Wein nicht schmecken, gab es auch noch einen günstigeren Wein zum Jubiläum. Genau dieser findet nun seinen Weg zurück in den Handel. 49,95 Euro ist wahrlich auch noch kein Schnäppchen, aber genauso viel kosten die beiden Ausführungen von Ifrit Rouge und Shiva Blanc. Kaufen könnt ihr sie hierzulande exklusiv beim Weinkontor Rindchen.

Das Verpackungsdesign der Weine stammt übrigens von Toshiyuki Itahana, Charakter-Designer von Final Fantasy IX.

