Skullgirls 2nd Encore erscheint im Frühjahr physisch für Nintendo Switch und digital für Xbox One

By

Bildmaterial: Skullgirls 2nd Encore, Skybound Games / Lab Zero Games, Autumn Games



Schon im Sommer letzten Jahres kündigten Lab Zero Games und Skybound Games eine Veröffentlichung von Skullgirls 2nd Encore für Nintendo Switch an. Dazu gesellt sich nun auch Xbox One, außerdem gibt es Details zum Vertrieb.

Für beide Plattformen erscheint das Spiel digital, für Nintendo Switch wird es zusätzlich eine Retailversion und eine Limited Edition geben. Den Veröffentlichungszeitraum grenzte man außerdem auf den Frühling ein. Die Limited Edition gibt es im Shop bei Skybound Games.

Skullgirls ist ein schnelles 2D-Fighting-Spiel, bei dem der Spieler die Kontrolle über knallharte Helden in einer außergewöhnlichen Dark-Deco-Welt übernimmt. Der Titel wurde von Lab Zero Games entwickelt und stellt die moderne Version eines klassischen Arcade-Fighters mit hochauflösenden Handzeichnungen dar.

Die Skullgirls 2nd Encore Limited Edition Nintendo Switch Box umfasst:

Eine Skullgirls-2nd-Encore-Switch-Cartridge mit allen bisherigen DLCs,

einen Skullgirls-Skin für den Switch-Controller,

den Original-Soundtrack von Michiru Yamane auf einer 12”-Schallplatte.

Skullgirls 2nd Encore ist die aktuelle Fassung des 2D-Fighting-Games Skullgirls, das ursprünglich für PS3 und Xbox 360 erschienen ist. Später gab es einen Re-Release auf beiden Plattformen unter dem Namen Skullgirls Encore und 2015 schließlich eine Veröffentlichung für PS4, PS Vita und PCs als Skullgirls 2nd Encore.

Neuer Trailer zu Skullgirls 2nd Encore: