Deutsche Verkaufscharts: Far Cry New Dawn, Metro Exodus und Jump Force kämpfen um die Spitze

Bildmaterial: Jump Force, Bandai Namco / Spike Chunsoft

In den aktuellen deutschen Verkaufscharts, ermittelt von GfK, gibt es einen Dreikampf um die Spitze. Mit jeweils erfreulichem Ausgang für alle Teilnehmer: Far Cry New Dawn, Metro Exodus und Jump Force. Während sich Jump Force (in Japan ebenfalls auf Rang 1 eingestiegen) die Spitze der PS4-Charts schnappt, gelingt dieses Kunststück Metro Exodus sowohl in den Xbox-One- als auch PC-Charts. Far Cry New Dawn steht mit zwei zweiten Plätzen (PC, Xbox One) und einem dritten Platz (PS4) aber auch nicht übel da.

Deutlich ruhiger geht es in den Nintendo-Charts zu. New Super Mario Bros. U Deluxe kann die Spitze verteidigen, Zweiter ist diesmal wieder Mario Kart 8 Deluxe. Letzte Woche war es Super Smash Bros. Ultimate. In den deutschen 3DS-Charts verabschiedet sich Etrian Odyssey Nexus wieder von der Spitze. Erster ist Animal Crossing: New Leaf vor Super Mario 3D Land Selects.

via GfK