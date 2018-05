Das war… Kalenderwoche 18/2018

In den letzten Tagen gab es gute Nachrichten von Sony und ein interessantes Interview mit dem kommenden Nintendo-Präsidenten zu lesen. Darüber hinaus gibt es einige Ankündigungen zu vermelden, viele Videos zu sehen und ein neues Review und die Neuerscheinungen im Monat Mai 2018 runden diese Woche schließlich ab. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

PlayStation 4 ist für Sony eine einzige Erfolgsgeschichte, das belegen einmal mehr die aktuellen Verkaufszahlen. Die Konsole konnte mittlerweile über 79 Millionen Mal verkauft werden, alleine im letzten Geschäftsjahr kamen 19 Millionen Einheiten hinzu. Aber auch bei der Software muss man sich nicht verstecken, so verkaufte sich der neuste Hit God of War (PS4) in den ersten drei Tagen gleich 3,1 Millionen Mal – damit ist das Spiel der bisher am schnellsten verkaufte First-Party-Titel für PlayStation 4. Wo wir gerade schon bei Sony sind: Im PlayStation Store sind derzeit viele japanische Spiele zum Teil deutlich im Preis reduziert, der Big-in-Japan-Sale läuft jedoch nur noch wenige Tage.

Ende Juni übernimmt Shuntaro Furukawa den Präsidentenposten bei Nintendo von Tatsumi Kimishima, aus diesem Anlass ist ein interessantes Interview mit den beiden Herren aufgetaucht. Dabei kam man auch auf den Mobile-Markt zu sprechen, welcher bei Nintendo derzeit 4 Prozent zum Betriebsumsatz beiträgt. Hier sieht Furukawa noch Potential, man strebt weitere Kooperationen an und hofft einen großen Hit in diesem Bereich zu landen. Als Vorbild nimmt man sich dabei ganz ehrgeizig Pokémon GO. Man darf also gespannt auf weitere Nintendo-Ankündigungen im Mobile-Bereich sein!

Gerade im Indie-Bereich gab es in den vergangenen Tagen einige Neuankündigungen, welche vielversprechend sind. Darunter befindet sich das Pixel-Rollenspiel Eastward (PC) (Link), das von Pokémon inspirierte Temtem (Link) und 11-11: Memories Retold (PS4, Xbox One, PC) (Link), welches sich dem Ersten Weltkrieg widmen wird. Zudem hat die lokalisierte Umsetzung von Punch Line (PS4, PC, Vita) mittlerweile einen offiziellen Ankündigungs-Trailer erhalten und Earth Defense Force 4.1: Wing Diver The Shooter ist überraschend bei Steam erschienen. Außerdem könnt ihr euch das Eröffnungsvideo von Sushi Striker: The Way of Sushido (Switch, 3DS) ansehen und den Launchtrailer gibt es zu Donkey Kong Country: Tropical Freeze (Switch), welcher durch zwei weitere Charakter-Videos begleitet wird. Auch Manticore – Galaxy on Fire (Switch) ist unterdessen erhältlich, auch hier gibt es einen Launchtrailer.

Im Sommer erscheint die Octo Expansion zu Splatoon 2 (Switch), ein kurzes Gameplay-Video gibt uns nun neue Eindrücke zu den kommenden Inhalten. Einen längeren Einblick gibt es in die lokalisierte Fassung von Dragon Quest XI: Streiter des Schicksals (PS4, PC), dabei seht ihr auch den ersten Bosskampf des Spiels. Einen neuen Trailer gab es wie versprochen zu Red Dead Redemption 2 (PS4, Xbox One), die Neuauflage Dragon’s Crown Pro (PS4) wurde uns in 4K-Auflösung präsentiert und die brandneue Helden-Klasse aus Etrian Odyssey X (3DS) wurde im Video vorgestellt. Aus Persona 3: Dancing Moon Night (PS4, Vita) und Persona 5: Dancing Star Night (PS4, Vita) wurde ein DLC-Charakter auf der Tanzfläche gesichtet, eine klassische Kämpferin wurde für Soulcalibur VI (PS4, Xbox One, PC) enthüllt und auch aus Fate/Extella Link (PS4, Vita) gibt es zwei Charakter-Videos. Das Spiel SNK Heroines: Tag Team Frenzy (PS4, Switch) wird um zwei neue Kämpferinnen erweitert und der Protagonist aus Black Clover: Quartet Knights (PS4, PC) wurde vorgestellt.

In etwa einem Monat erscheint Vampyr (PS4, Xbox One, PC) in den Läden, aus diesem Grund zeigt uns ein aktueller Trailer mehr vom Spiel. In einem ersten Video wird uns zudem das Remaster Disgaea 1 Complete (PS4, Switch) präsentiert, insgesamt drei Videos wurden zu Fighting EX Layer (PS4) veröffentlicht und die neuen Inhalte standen bei Fallen Legion: Rise to Glory (Switch) im Zentrum. Den nächsten DLC-Charakter hat man zu Dragon Ball FighterZ (PS4, Xbox One, PC) enthüllt und verschiedene Videos zeigen uns die Mega Man X: Legacy Collection 1&2 (PS4, Switch, Xbox One, PC). Mit dem 31. Mai gibt es unterdessen einen konkreten Termin für Smoke and Sacrifice (Switch, PC) und aus dem kommenden Rhythmusspiel Musynx (PS4, Switch, Vita) wurde ein Lied durchgespielt.

Auf PCs könnt ihr mittlerweile den Mehrspielmodus aus Stardew Valley spielen, zu Yonder: The Cloud Catcher Chronicles wurde der Nintendo-Switch-Termin genannt und in der kommenden Woche wird The Fall ebenfalls auch noch für Nintendos neue Konsole erscheinen. Mit der Aragami: Shadow Edition (PS4, Xbox One, PC) wurde eine Complete-Edition des Spiels angekündigt und im Hinblick auf die Street Fighter 30th Anniversary Collection (PS4, Switch, Xbox One, PC) wurde eine große Retrospektive gestartet. Zur Anime-Serie Sonic Mania Adventures könnt ihr euch den zweiten Teil ansehen, unter speziellen Vorzeichen zustande kam das neuste Update zu SINoALICE (Mobil) und für Fans mit einer gut gefüllten Brieftasche gibt es eine schicke Figur aus Okami zum Vorbestellen.

Damit kommen wir zum aktuellsten Review von JPGames! Dabei haben wir uns die Visual Novel Chuusotsu 1st Graduation: Time After Time (PC) (zum Testbericht) angesehen, wurden damit aber leider nicht so richtig warm. Die guten Ansätze können dabei leider nicht zu einem überzeugenden Gesamtwerk erweitert werden.

Ein Blick lohnt sich bestimmt auch auf die Neuerscheinungen im Mai 2018! Dabei findet ihr viele lohnenswerte Spiele, welche entweder bereits erhältlich sind oder in den nächsten Tagen noch erscheinen werden. Wir hoffen, für euch ist auch etwas dabei – wenn ihr denn überhaupt Geld ausgeben wollt.