Etrian Odyssey X: Die Helden-Klasse im Video

Atlus hat ein neues Video zu Etrian Odyssey X veröffentlicht, welches die brandneue Helden-Klasse aus dem kommenden Dungeon Crawler vorstellt. Die neue Helden-Klasse ist in der Lage, Attacken auszuführen, besitzt eine gute Verteidigung und kann Lebenspunkte heilen. Diese Soldaten kämpfen mit einem Schwert und tragen einen Schild. Selbst wenn sie sich in einer kritischen Situation befinden, geben sie nicht auf.

In Etrian Odyssey X sammeln sich Abenteurer aus der ganzen Welt in der fliegenden Stadt Maginia auf Dekret der Prinzessin Persephone. Reichtum, Ehre und unerwartete Abenteuer schlummern in Lemuria, einer entfernten Insel in der weiten See. Dabei könnt ihr eure Gruppe aus einer Vielzahl von insgesamt 19 Klassen zusammenstellen, unter anderem die neue „Helden“-Klasse. Auch viele Altbekannte sind mit von der Partie, wie etwa Bushido, Medic, Paladin oder Ranger.

In Japan soll Etrian Odyssey X am 2. August für Nintendo 3DS erscheinen.

via Gematsu