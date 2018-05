Sci-Fi-Adventure The Fall erscheint für Nintendo Switch

Indie-Entwickler Over The Moon wird das Sci-Fi-Adventure The Fall in der kommenden Woche, am 10. Mai 2018, im Nintendo eShop für Nintendo Switch veröffentlichen. Der Titel, der bereits für PCs, PS4, Xbox One und Wii U erhältlich ist, läuft im Docked-Modus von Nintendo Switch mit 1080p und 60fps und im Handheldmodus mit 720p und 60fps.

Die Switch-Version hat einige Verbesserungen erfahren, was Grafik angeht. In puncto Gameplay und Steuerung hat man die Anpassungen von Nachfolger The Fall Part 2: Unbound übernommen, der bereits seit Februar für Switch erhältlich ist. The Fall wurde im Oktober 2013 mit einer Kickstarter-Kampagne finanziert, die 224 Prozent ihres Zieles erreichte.

In The Fall übernehmen die Spieler die Rolle von ARID (Armoured Robotics Interface Device), der künstlichen Intelligenz in einem Hightech-Kampfanzug, dessen Pilot das Bewusstsein verloren hat. Es liegt jetzt an den Spielern, die Kontrolle über den Anzug zu übernehmen und den leblosen Körper im Inneren durch die geheimnisvollen und atmosphärischen Umgebungen des Spiels in Sicherheit zu bringen. Durch eine Kombination von klassischem Adventure-Gameplay mit dem Lösen von Rätseln, Side-Scroller-Action und großartiger Erkundung à la Metroidvania bereitetet The Fall perfekt die Szenerie für den gerade erschienenen Nachfolger The Fall Part 2: Unbound vor und erzählt eine eigene faszinierende Geschichte dabei.

The Fall wird für 8,99 Euro für Nintendo Switch verfügbar sein.