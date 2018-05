11-11: Adventure zum Ersten Weltkrieg angekündigt

By

Bandai Namco kündigt mit 11-11: Memories Retold ein Adventure-Spiel mit dem Ersten Weltkrieg als Thema an. Das Spiel entsteht in Zusammenarbeit mit dem Animationsstudio Aardman Animations und Entwickler DigixArt Studio und soll ein besonderes Augenmerk auf Erzählstil und künstlerische Darstellung legen. Bisher ist noch kein Erscheinungsdatum bekannt, aber 11-11: Memories Retold wird für PlayStation 4, Xbox One und PCs entwickelt.

11-11: Memories Retold bringt talentierte Köpfe von Entwickler- und Animations-Studios zusammen und soll mit einer hochkarätigen Musikproduktion ein packendes und emotionales Story-Adventure durch die Linse des Ersten Weltkriegs schaffen. Dave Sproxton, Gründer von Aardman, äußert sich derart zu dem Projekt.

„Das Publikum mit überzeugenden Geschichten durch Animationen zu fesseln, gehört zu unseren Hauptzielen bei Aardman. Mit diesem Projekt wollen wir dem Spieler eine emotional reiche Erfahrung vermitteln, die durch gezielt visuellen Charakter die Gründe von Kriegen erklärt.“

DigixArt ist mit der eigentlichen Entwicklung betraut. Game Director Yoan Fanise möchte mit 11-11: Memories Retold einen bleibenden Eindruck beim Spieler hinterlassen.

„11-11: Memories Retold ist ein sehr besonderes Spiel auf vielen Ebenen. Angefangen vom malerischen Stil bis zur emotionalen Reise, die wir für die Spieler kreierten, ihr Erbe wieder aufleben zu lassen. Wir wollen die Grenzen eines Spiels überschreiten und hoffen damit, einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen.“

Eric Hartness, Vizepräsident des Marketings von Bandai Namco Entertainment America, ist sehr erfreut über das Projekt und ist überzeugt und gespannt auf das Ergebnis.

„Wir sind begeistert, mit den unglaublich talentierten Teams von Aardman Studios und DigixArt zusammenarbeiten zu können. Ihre Hingabe und Vision bezüglich Emotionen in Videospielen ist besonders aufregend mitzuerleben.“

Wir sind gespannt, was letztendlich bei 11-11: Memories Retold herauskommen wird. Anbei noch ein paar Screenshots und ein Teaser-Trailer zum Spiel.

via Gematsu