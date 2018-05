Yonder: Veröffentlichungsdaten für Nintendo Switch

By

Wie der Entwickler Prideful Sloth ankündigte, wird die Nintendo-Switch-Version von Yonder: The Cloud Catcher Chronicles am 17. Mai weltweit digital im Nintendo eShop erscheinen. Wer einer physische Version den Vorzug gibt, muss sich in Europa noch bis zum 15. Juni gedulden. Die physische Fassung ist bereits vorbestellbar*.

Yonder spielt auf einer riesigen Insel namens Gemea, welche aus acht individuellen Landschaftszonen besteht. Diese reichen von tropischen Stränden bis hin zu schneebedeckten Gipfeln, alle Gebiete haben ihre eigene Flora und Fauna. Auf der Insel gibt es außerdem noch Jahreszeitenwechsel und einen Wechsel zwischen Tag und Nacht. Die Idylle trügt jedoch: Die bösartigen Murkhas haben die Insel fest in der Hand und stürzen sie und ihre Bewohner ins Verderben.

Die Version für Nintendo Switch bietet einen Fotomodus, mit dem ihr besondere Erinnerungen festhalten und diese sogar mit euren Freunden teilen könnt. Dazu werden verschiedene Sprachen, wie Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch, Russisch und brasilianisches Portugiesisch in Form von Untertiteln unterstützt.

via Gematsu