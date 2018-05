God of War: Erfolgreichster First-Party-Titel für PS4

Wenige Tage nach der Veröffentlichung von God of War* hat Sony erste Zahlen zum Launch veröffentlicht. Demnach hat sich God of War innerhalb der ersten drei Tage weltweit über 3,1 Millionen Mal verkauft. Diese Zahl beinhaltet die Durchverkaufszahlen der Handelsversionen und die Downloads der digitalen Version im PlayStation Store, jeweils im Zeitraum vom 20. April bis zum 22. April 2018.

God of War ist damit der am schnellsten verkaufte First-Party-Titel für PlayStation 4.

Shannon Studstill, VP, Product Development, Head of Santa Monica Studio, erklärt:

„Ich möchte den Millionen von Fans auf der ganzen Welt persönlich danken, die sich entschlossen haben, mit uns Kratos’ neuestes Abenteuer zu erleben. Ihre Unterstützung ist wirklich inspirierend und ist der Grund dafür, warum wir uns jeden Tag anstrengen, um Grenzen zu überschreiten und aufregende Spielinhalte bieten zu können. Ich möchte auch unserem großartigen Team von Santa Monica Studio danken. Die Leidenschaft für Storytelling im ganzen Team ist riesig und ich hoffe, dass wir uns nie mit dem, was dem Standard entspricht, zufrieden geben. Wir freuen uns darauf weiterhin von Fans zu hören, die großen Spaß mit dem Titel haben und Erinnerungen von ihren liebsten Momenten aus God of War erschaffen, an die sie sich noch in Jahren erinnern.“