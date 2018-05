Neues Gameplay zum Rhythmusspiel Musynx

By

Acttil und PM Studios haben ein neues Gameplay-Video zum Rhythmusspiel Musynx veröffentlicht. Präsentiert wird der Titel „Trojan“, der von Litmus komponiert wurde. Gespielt wird im „4K HD“-Modus und Level 9 des Techno-Themas.

Musynx soll mehr als 90 Lieder zur Auswahl haben, die in Stil und Darstellung sehr unterschiedlich sein werden. Neben Genres wie Klassik, Vocaloid, R&B und Pop soll so ziemlich jedes Genre abgedeckt werden. Weitere Songs sollen über DLC nachgeliefert werden. Nun hilft PM Studios das ehemals auf iOS und Android veröffentlichte Spiel auf Nintendo Switch zu bringen. Hierfür wurden einige grafische Anpassungen gemacht, die dem Spiel einen komplett neuen Look verpassen sollen. Besonders für Musynx soll nämlich auch die visuelle Darstellung sein, denn jeder Song soll hierbei einen anderen Stil verfolgen.

Musynx wird am 19. Juni in Nordamerika für Nintendo Switch, PlayStation 4 und PlayStation Vita erscheinen.

via Gematsu