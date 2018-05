Neue Kämpferinnen für SNK Heroines: Tag Team Frenzy

Zarina und Sylvie hatten ihr Debüt zwar erst in The King of Fighters XIV, doch das hält sie nicht ab, auch den Roster in SNK Heroines: Tag Team Frenzy aufzupeppen. NIS America kündigte an, dass die beiden Kämpferinnen in SNK Heroines dabei sein werden und wirft noch zwei Charakterbeschreibungen in den Ring.

Zarina Zarina teilt ganz schön aus mit ihren Chi-Attacken und ist bereit, die Heimat ihres Tucan-Gefährtens Coco vor der Zerstörung zu beschützen. Mit ihrem Talent für Samba wird sie jeden mit ihren rhythmischen Bewegungen auf die Bretter schicken, der ihr im Weg steht. Sylvie Paula Paula Ein süßes und verschrobenes Mädchen. Um Sylvies spezielle Fähigkeiten zu fördern, führte eine Geheimorganisation namens NESTS Experimente an ihr durch. Diese Kulleraugen und die Stimmen in ihrem Kopf? Nun, das sind ihre Freunde, also leg dich ja nicht mit ihnen an, sonst steht Sylvie ganz schnell unter Strom!

In SNK Heroines: Tag Team Frenzy treten Charaktere des SNK-Universums in 2-gegen-2-Tag-Team-Kämpfen gegeneinander an. Ihr steuert einen Charakter im Kampf, könnt aber ständig einen anderen Charakter einwechseln oder aber mit Items Einfluss auf das Kampfgeschehen nehmen. Dabei geht es nicht nur darum, die KP eurer Gegner zu verringern, sondern auch darum, Ultra-Spezialangriffe zu entfesseln. Eure Lieblingsheldinnen können außerdem umfangreich angepasst werden.

SNK Heroines: Tag Team Frenzy erscheint am 7. September für PlayStation 4 und Nintendo Switch. Für Nintendo Switch erscheint der Titel physisch und digital, mit einem ausschließlich digitalen Release für PlayStation 4. Unten nun der neue Charakter-Trailer.

via Gematsu