Neue Gameplay-Videos zu Fate/Extella Link

Marvelous veröffentlicht zwei neue Videos zu Fate/Extella Link, die die bereits vorgestellten Charaktere Francis Drake und Robin Hood zeigen. Die Videos präsentieren neben actionreichem Gameplay auch die Noble Phantasms, mächtige Spezialangriffe der Servants. Hier könnt ihr nochmal kurze Übersichten zu den Charakteren lesen:

Francis Drake:

Gesprochen von: Urara Takano

Klasse: Rider

Noble Phantasm: Golden Wild Hunt: The Night of the Golden Hind and the Storm

Eine Reisende, die im 16. Jahrhundert, dem Zeitalter der Entdeckungen, lebte. Unter dem Namen „El Draque“ war sie als Piratin und Abenteurerin gefürchtet. Sie zerstörte Schiffe der spanischen Macht und Siedlungen der Westindischen Inseln.

Robin Hood:

Gesprochen von: Kousuke Toriumi

Klasse: Archer

Noble Phantasm: Yew Bow: The Bow of Prayer

Der ritterliche Dieb trägt ein grünes Kostüm. Sein bevorzugtes Schlachtfeld ist der Wald. Er hört nicht auf, bis er einen Sieg erlangt. In den Wäldern legt er Fallen, greift seine Gegner überraschend an und ist ein Experte im Umgang mit Giften. In Fate/Extella Link nutzt er eine Armbrust und erzielt damit eine hohe Reichweite.